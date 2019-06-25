نعت الفنانة ندى بسيوني المخرج الراحل محمد النجار، الذي رحل عن عالمنا، عصر اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 65 عامًا، بعض صراع مع المرض.

وكتبت "ندى" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أتقدم بخالص التعازي في وفاة المخرج الكبير محمد النجار، وهو بين يدي الله، نحسبه ونشهد له أنه كان إنسانًا عظيمًا على قدر عالٍ من الاحترام والخلق، رحل وترك مسيرة فنية ستظل خالدة.. رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته".

محمد النجار، من مواليد 10 يوليو 1954، خريج المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1978، وحصل على درجة الماجستير في الإخراج عام 1979، وقام بالتدريس بالعديد من المعاهد الفنية المصرية بدأ مشواره الفني بالعمل كمساعد إخراج ومخرج منفذ في حوالى 52 فيلم مع العديد من المخرجين السينمائيين الكبار أمثال المخرج محمد راضي في أفلام "العمر لحظة" و"الجحيم" و"أمهات في المنفى".

ومن أفلامه الذي أخرجها، "صعيدي رايح جاي" و"قلب جرئ" و"ميدو مشاكل" و"علي سبايسي" و"صباحو كدب"، ومن أعماله الدرامية "الظلال" و"الفدان الأخير".