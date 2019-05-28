رامز جلال يحرج ندى بسيوني عن "زواجها العرفي".. وترد: "أنت قليل الأدب"

كشفت الفنانة ندى بسيوني، خلال مقلب "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، عن عدد زيجاتها.

وقال رامز جلال، لندى بسيوني: "المقلب ده هيفرح كل أزواجك فيكي"، فردت: "دول اتنين بس"، فمازحها: "مفيش عرفي انضرب ولا حاجة"، لترد: "أنت قليل الأدب".

وتدور فكرة البرنامج حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يُزيد من فزعه وخوفه.