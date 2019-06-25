أزمات صحية متتالية نالت من المخرج محمد النجار، وكانت تتطلب نقله إلى المستشفى باستمرار، وفي عام 2017، أصيب بوعكة صحية، خلال مشاركته في فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ33، وتطلب نقله إلى العناية المركزة.

وتكرر الأمر، خاصة في أبريل 2018 حيث نقل إلى المستشفى بعدما أصيب بضيق في التنفس، وذلك قبل أن يرحل عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز الـ65 عاما.

"زعلان إن في فترة التعب محدش سأل، مع إن كله عارف".. كلمات قالها المخرج محمد النجار، في مداخلة ببرنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي، بتاريخ 30 أغسطس 2018، حيث أشار إلى أن البعض تجاهل أزمة مرضه تماما.

وقال: "الواحد لازم ما يكونش متعشم خير، لإن في حاجات يغلب عليها قلة الأصل في الحياة بوجه عام".

تجاهل الوسط الفني لأزمة مرض المخرج الكبير، ولَّدت حالة من الحزن لديه، حيث كشف عن تلك المحنة بما وصفه بـ"غياب الإنسانية، وسيادة لغة المصالح"، على حد تعبيره، حيث كان في حاجة إلى دعم معنوي وليس مادي.