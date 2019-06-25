نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات، المخرج محمد النجار الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء 25 يونيو عن عمر ناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض وقالت إن الراحل قدم أعمالاً سينمائية جادة لامست وجدان أبناء الوطن وعبرت عن واقع المجتمع.

يذكر أن محمد النجار تخرج في المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1978، حصل على درجة الماجستير في الإخراج عام 1979، بدأ مشواره الفني بالعمل مع العديد من المخرجين السينمائيين كمساعد ومخرج منفذ في حوالي 52 فيلما، وكان أول أعماله السينمائية إخراج فيلم زمن حاتم زهران عام 1988 بطولة نور الشريف، وأخرج العديد من الأفلام الناجحة منها الصرخة، الهجامة، صعيدي رايح جاي، رحلة حب وعوكل.