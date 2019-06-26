وزير الثقافة تهنئ الديباني لفوزها بجائزة أفضل مغنية صاعدة بأوبرا باريس

هنأت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة، مغنية الأوبرا الشابة فرح الديباني على فوزها بجائزة التقدير والتميز كأفضل مغنية أوبرا صاعدة لهذا العام 2019، وهو اللقب الذي تحصل عليه لأول مرة شخصية مصرية وعربية وتمنحه أوبرا باريس.

جاء ذلك بعد نجاحها في منافسات مسابقة الالتحاق بفرقة أوبرا باريس وتغلبها على 800 متسابق من مختلف دول العالم.

يذكر أن مغنية الأوبرا الشابة فرح الديباني، نشأت في مصر، وتتلمذت على يد الدكتورة نيفين علوبة، تخرجت في المدرسة الألمانية بالإسكندرية، وحصلت على بكالوريوس الفنون من كلية هانس آيسلر- برلين، وبكالوريوس هندسة العمارة من جامعة برلين.

كما نالت درجة الماجستير من جامعة برلين للفنون، اختارتها مجلة عالم الأوبرا الألمانية كأفضل موهبة أوبرالية شابة، وحصلت على جائزة مؤسسة فاجنر، غنت على خشبة مسرح الكوميديا الأوبرالية في برلين، وجسدت الشخصية الرئيسية في أوبرا كارمن بألمانيا عدة مرات، وتستعد لتقديمه مرة أخرى خلال يوليو المقبل.