تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 26 حتى 27 يونيو الجاري، بحضور ممثلي رؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية، وعدد من السفراء بمؤسسات حقوق الإنسان، ومشاركة الوزير محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ويشارك بالمؤتمر الدكتور محمد عز الدين عضو لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والدكتور حافظ أبو سعدة المدير العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور موسى بريزات المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن، وهاريا سلابيا مسؤول التنمية المستدامة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومحمود النسور رئيس قسم الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بالمفوضية السامية، وممثل رئيس التحالف العالمي.

وقال مخلص قطب أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المؤتمر يدور حول دور المؤسسات الوطنية لحوق الإنسان في إطار موائمة القوانين والسياسات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المؤتمر يهدف لتبادل التجارب وأفضل الممارسات للوقوف على التحديات، ووضع خطة عمل تواجه التحديات وتلبي الاحتياجات لرفع قدرات المؤسسات ودعم إمكانياتها في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المؤسسات الوطنية وتمكينها من تحقيق التنمية المستدامة، وتحديد التحديات التي تواجه هذه المؤسسات وتعزي دور المنظمات الدولية والإقليمية، وتحديد دور الحكومات في موائمة القوانين والسياسات لتحقيق التنمية المستدامة.