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عاجل| مقتل 20 مدنيا في هجوم لمسلحين شمال نيجيريا

عاجل| مقتل 20 مدنيا في هجوم لمسلحين شمال نيجيريا

انعقاد مجلس جامعة جنوب الوادي لأول مرة بديوان البحر الأحمر

انعقاد مجلس جامعة جنوب الوادي لأول مرة بديوان البحر الأحمر

رئيس جامعة كفر الشيخ يدين الهجوم الإرهابي بالعريش

رئيس جامعة كفر الشيخ يدين الهجوم الإرهابي بالعريش

"التنمية الصناعية" توقف قرار إصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة

"التنمية الصناعية" توقف قرار إصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة

محمد نوار يعتمد خريطة احتفال الإذاعة بذكرى ثورة 30 يونيو

محمد نوار يعتمد خريطة احتفال الإذاعة بذكرى ثورة 30 يونيو

تراجع أسعار الذهب 8 جنيهات بمنتصف تعاملات اليوم

تراجع أسعار الذهب 8 جنيهات بمنتصف تعاملات اليوم

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