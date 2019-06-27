تنورة ومشروبات مجانا بالغردقة احتفالا بفوز المنتخب المصري

شهدت مدينة الغردقة احتفال الأهالي والسائحين، بفوز منتخب مصر على نظيره الكونغو، بهدفين مقابل لاشيء، بمصاحبة فرقة التنورة الشعبية.

وعبر المواطنون عن سعادتهم بفوز منتخب مصر وصعوده إلى الدور الستة عشر. وقال عبدالرحمن علي، أحد الجماهير، إن ربنا كرمنا بالفوز وأسعد ملايين المصريين، لكنه تحفظ على خطة المدير الفني للمباراة.

ووزع محمد الشربيني، صاحب كافتريا بالغردقة، مشروبات وعصائر مجانًا، بعد فوز المنتخب المصري بالمباراة، وأبدى سعادته بتنظيم مصر للبطولة، مشيرًا إلى أن مصر بلد الأمن والأمان، قادرة على استضافة جميع فرق العالم، وليس 24 منتخبًا أفريقيًا.

انتهت مباراة مصر والكونغو بفوز منتخب مصر بهدفين مقابل لاشيء، أحرزهما أحمد المحمدي ومحمد صلاح، لاعبا المنتخب المصري.

وبهذه النتيجة يصعد منتخب مصر إلى دور الستة عشر، ويتبقى للمنتخب المصري مباراة واحدة في المجموعة مع فريق أوغندا، يوم الأحد المقبل، لتحديد المركزين الأول والثاني.