استعرض اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، بحضور جميع رؤساء المدن ومديري المديريات جميع أصول المحافظة المستأجرة والمستغلة والغير مستغلة، سواء كانت وحدات سكنيه أو محال تجاريه بما فيها الإسكان الإداري والوحدات التي تستغلها المصالح الحكومية أو المواطنين .

وشدد المحافظ علي ضرورة استرداد كافة مستحقات الدولة، قائلا:"لا تتهاونوا في حق الدولة"، مشيرا إلي الاتفاقية الموقعة مع بنك التعمير والإسكان التي بموجبها يقوم البنك بتحصيل جميع الأقساط للوحدات السكنية على مستوي مدن المحافظة.

وشدد المحافظ على استرداد مستحقات الدولة الخاصة بالشواطئ التي يستأجرها القطاع السياحي. وقام كل رئيس مدينة خلال الاجتماع بعرض موقف المدينة من طلاء واجهات المباني، وطالب المحافظ بالانتهاء من طلاء الواجهات بنسبة 100 % بنهاية الشهر الجارى .

كما استعرض المحافظ منظومة النظافة والإنارة والطرق بكل مدينة وموقف شركات النظافة التي يمكن الاستعانة بها في بعض مدن المحافظة.