قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس، شهد قمة الارتفاع في درجة الحرارة، حيث كانت في العاصمة القاهرة 40 درجة، و35 في شمال البلاد.

وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "المحور"، أن درجات الحرارة ستنخفض تدريجيًا بالوجه البحري والقاهرة، بداية من الغد، حيث ستقل درجات الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية، لتصل إلى 37 درجة في القاهرة.

وأكد أن درجات الحرارة ستنخفض في جنوب البلاد 3 درجات أيضًا، بعد غد السبت، ثم تستمر في الانخفاض حتى تصل يوم الأحد المقبل إلى 35 درجة.

وأشار رئيس الارصاد الجويةن إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الاحساس ارتفاع بشكل أكبر مما هي عليه، ونصح المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وإلا يجب توفير واقٍ للرأس كالشمسية أو القبعات أو ما شابه، مع ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة.