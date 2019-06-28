حذر الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، من خطورة إدمان الترامادول، ووصفه بأنه "تجاوز الحشيش في خطورته".

وقال عكاشة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الترمادول يحتوي على مواد أفيونية، مثل: الهيروين والبروفين ومشتقات الأفيون.

وتابع: "المصريون يأخدون الترمادول بشكل كبير، لأنه زي الحشيش بيخلي عندك لا مبالاة والوقت والمسافات بتختل وأنت محشش، وعشان كده بيعملوا حوادث كتير وهما محششين وكذلك الترمادول وسهل إدمانه".

وأكد أن العلماء أجروا أبحاث على تأثير الترمادول على الحياة الجنسية، مشيرًا إلى أن الترمادول لا يؤثر على القدرة الجنسية ولا يزيدها كما يدعي البعض، مضيفًا: "بيبقى عنده إحساس بكده لأن عنده خلل في الوعي والزمن والمسافات".

وأشار إلى أن الترمادول يسبب الإدمان، خاصة أن المدمن يعمل على زيادة الجرعة نظرًا لأنه يفقد مفعوله وبالتالي يزيد الجرعة.