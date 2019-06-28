يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا، لطيف ليلًا.

وأضافت الهيئة، في بيان اليوم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح معتدلة شمالية غربية، تنشط على جنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 27 37

الإسكندرية 24 31

طنطا 25 38

الإسماعيلية 25 37

السويس 24 38

بورسعيد 25 31

الزقازيق 26 40

الفيوم 27 38

بني سويف 27 38

المنيا 28 39

سوهاج 29 40

أسيوط 26 39

قنا30 43

الأقصر 30 44

أسوان 32 44

شرم الشيخ 31 40

العريش 24 31

الغردقة 30 41

حلايب 29 36

شلاتين 30 39

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 31 46

المدينة 28 46

المنامة 34 42

أبو ظبي 32 43

الكويت 31 50

دمشق 14 37

بيروت 25 29

عمان 18 33

القدس 25 29