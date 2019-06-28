الإسكان: تخصيص 80 فداناً لإقامة مصنع لإنتاج إطارات السيارات بالعاشر من رمضان

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 3 قطع أراضٍ (قطعة بمساحة 3444.8 م2، وقطعة بمساحة 3044.9 م2، بنشاط تجاري إداري، واشتراطات بنائية (40% نسبة بنائية – ارتفاع أرضي + 3 أدوار متكررة)، وقطعة بمساحة 2296 م2، بنشاط تجاري، واشتراطات بنائية (30 % نسبة بنائية – ارتفاع أرضي + دورين متكررين)، والمساحات تحت العجز والزيادة، بالحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنشاط تجاري إداري، لصالح شركة دولمن للمشروعات والتطوير العمراني، وتتم المحاسبة الفعلية وفقا للأسعار التي يتم اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية، ولا يسري قرار التخصيص إلا بعد قيام الشركة بتنفيذ تعهداتها.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تمت الموافقة أيضاً على التعامل على قطعة الأرض بمساحة حوالى 52 فداناً الكائنة بمدينة القاهرة الجديدة، لصالح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لإقامة مشروع عمرانى متكامل الخدمات، بمستوى يليق بمدينة القاهرة الجديدة، وتكون مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات تبدأ من تاريخ استصدار القرار الوزارى.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على قيام جهاز مدينة العاشر من رمضان بترفيق وتنمية قطعة أرض بمساحة حوالي 500 فدان، بمنطقة الخدمات الإقليمية والأنشطة المستقبلية بجنوب غرب المدينة، لإقامة منطقة حرة عامة بها، نظير حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مقابل الانتفاع الذي يُحَصَلُ من المشروعات الاستثمارية التي ستقام بالمنطقة، بالدولار الأمريكي، وفي ضوء قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحتة التنفيذية، بشرط أن تظل الأرض في ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم التخصيص بمعرفة هيئة الاستثمار باعتبارها منطقة حرة، وذلك بالضوابط التالية (قيام الهيئة العامة للاستثمار باستيفاء دراسة الجدوي الخاصة بإقامة المشروع من القطاع المختص بالهيئة، استكمال الإجراءات وأخذ الموافقات طبقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن وفي ضوء قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية مع العرض على مجلس الوزراء لأخذ الموافقة، واستصدار القرار اللازم بإلغاء المساحة السابق الموافقة عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 806 لسنة 2004 بمدينة بدر).

وأضاف: وافق مجلس الإدارة على تخصيص قطعة أرض بمساحة حوالى 81.31 فدان (العبرة بما يتم تسليمه على الطبيعة) بالمنطقة المحصورة بين المنطقتين (A5 - A6) بالمنطقة الصناعية، بمدينة العاشر من رمضان، لصالح الهيئة العربية للتصنيع، لإقامة مصنع لإنتاج إطارات السيارات، باشتراطات بنائية (النسبة البنائية لا تزيد عن 65 % – الارتفاع 15 م للمباني الخرسانية والجمالونات، بشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة من قبل القوات المسلحة والطيران المدني – الردود 4 م من جميع الاتجاهات)، وتكون مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 50 فداناً بناحية تل العيس على طريق الإسكندرية / مطروح الساحلي، بمدينة العلمين الجديدة، لصالح شركة كيان مصر للتنمية البشرية والنظم التعليمية الحديثة، لإقامة جامعة، وباشتراطات بنائية (نسبة البناء 17 % ويمكن تخصيص 5 % من النسبة السابقة لإقامة مباني إسكان الطلاب - الارتفاع للمباني الأكاديمية 4 أدوار وللمباني السكنية أرضي + 7 أدوار - الردود 10م من جميع الاتجاهات).

كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعتي الأرض رقمي (7، 8) بمساحة (3.1 مليون م2)، بمنطقة المطورين بمدينة السادات، لصالح شركة شانج جينج للاستثمار، ويتم سداد قيمة 50 % من إجمالي القيمة كدفعة مقدمة خلال شهر من تاريخ إخطار التخصيص، وسداد باقي القيمة على 3 أقساط سنوية مُحملة بفائدة البنك المركزي السارية وقت السداد.

ووافق مجلس الإدارة على تخصيص قطعة أرض بمركز خدمات الحي الخامس، بمساحة 13 فداناً بمدينة دمياط الجديدة، وقطعة الأرض رقم 33 بمنطقة الخدمات الإقليمية، بمساحة 21 فداناً بمدينة أسيوط الجديدة، لصالح مؤسسة وادي دجلة للأندية، لإقامة ناديين رياضيين اجتماعيين متكاملين، وذلك بنظام البيع، وباشتراطات بنائية (النسبة البنائية لا تزيد عن 10% من المساحة المخصصة للخدمة وطبقاً لاشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - الارتفاع المسموح به أرضي + أول، ويسمح بإقامة غرف للأسطح بحيث لا تزيد مساحتها عن 10 % من المساحة المبنية بالدور الارضي وتستغل كخدمات للمبني ويتم ترك ردود عام لقطعة الأرض 10 م من جميع الجهات، كما يتم ترك مسافة لا تقل عن 8 م بين المباني وبعضها داخل قطعة الأرض).

كما وافق المجلس على إتاحة مباني مدرسة التعليم الأساسي (33 فصلاً)، ومدرسة التعليم الثانوي (33 فصلاً)، بمنطقة الـ226 فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية، بمدينة أسيوط الجديدة، لمدة 5 سنوات لصالح جامعة أسيوط، لتشغيلها كليات (رياض أطفال – فنون جميلة) وذلك بنظام مقابل الانتفاع السنوي، ويتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد قيمة مقابل الانتفاع السنوي، لحين الانتهاء من المبانى الخاصة بالجامعة على الأرض المخصصة لجامعة أسيوط بالمدينة، على أن يتم إعادة الشىء لأصله عند إعادة التسليم للهيئة مع إبرام عقد.

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1810.60 م2 بمركز خدمات الحي الأول بمدينة بدر، لإقامة مقر إداري لصالح جامعة العريش، وذلك بنظام نقل الأصول، وبالاشتراطات البنائية للأنشطة الإدارية بالهيئة، ويتم استكمال باقي الإجراءات طبقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (53) بتاريخ 5/7/2011 وطبقاً للقواعد المتبعة حاليا في هذا الشأن.