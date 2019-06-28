برعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر احتفالية فنية بمناسبة بذكرى ثورة 30 يونيو ويحييها اوركسترا الموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى ومشاركة كورال اطفال الاوبرا وذلك فى الثامنة مساء الاحد 30 يونيو الجارى على المسرح الكبير وتتضمن مجموعة من المؤلفات الوطنية التى تدعم روح الانتماء وتدعوا الى البناء والعمل وتبث الحماسة فى النفوس منها يا مصر قومى وانهضى ، دايما مصر ، فرحة مصر ، يا مصر قومى وشدى الحيل ، يا اللى عاش حبك يعلم ، تعيشى يا مصر ، ادعوا لمصر ، طوبة فوق طوبة ، كل بلاد الدنيا جميلة ، قصيدة مصر ، بلدى اه يا بلدى ، ثوار ، تسلم ايدينك ، الجيل الصاعد واغلى اسم فى الوجود .. اداء ابراهيم راشد ، مى الجبيلى ، احمد عصام ، نهاد فتحى ، عصام محمود ، سمية وجدى ، حنان عصام ، حسام حسنى ، اميرة احمد ، وليد حيدر ، غادة ادم ، ياسر سليمان ، رحاب مطاوع ومحمد حسن .