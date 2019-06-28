خبير عقاري: تخصيص أراضي خدمية فى المدن الجديدة يُحدث تنمية حقيقية

بعدما أعلنت وزارة الإسكان، اليوم، تخصيص أراضي في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وغيرها من المدن، بهدف استغلالها لأنشطة خدمية.

قال عبد الفتاح محمد، خبير عقاري، إن تخصيص الأراضي الخدمية في المدن الجديدة، من أهم محاور التنمية لتلك المدن، وذلك لضخ كثير من الاستثمارات، وهو ما يزيد الإقبال على تلك المدن.

وأوضح محمد، في تصريحات صحفية، أن هناك تغيرا ملحوظا في السياسة العامة لوزارة الإسكان، فيما يتعلق بمحور التنمية، في عهود سابقة كان يتم تشييد المدن، بينما يتخذ المحور السكني سنوات طويلة، وهو ما يعيق حركة التنمية فى تلك المدن، وإشغالها بالسكان.

وأضاف محمد أن زيادة الخدمات في تلك المدن يسهل حياة المواطنين، ويساهم فى الوصول للمستهدف من السكان في سنوات قليلة.

وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت، اليوم، تخصيص 3 قطع أراضي بنشاط تجاري إداري، وقطعة بمساحة 2296 م2، بنشاط تجاري بالحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة، لصالح شركة دولمن للمشروعات والتطوير العمراني.