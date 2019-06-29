قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مناخ مصر وقارة أوروبا متأثر بمنخفض الهند الموسمي، وهو نفس ما حدث في عام 2003، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الوفيات بأوروبا، منها 12.5 ألف حالة في فرنسا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن هذا المنخفض يتسم بدرجات حراراة عالية للغاية، حيث يتحرك من الهند ويمر بالجزيرة العربية ثم البحر الأبيض، إلى أن يصل لشمال أوروبا، لذلك تكون نسبة الرطوبة عالية.

وتابع أن الموجة الحارة في مصر ستستمر خلال أشهر فصل الصيف، حتى نهاية شهر سبتمبر، حيث يمر هذا المنخفض، ومن سماته ارتفاع نسب الرطوبة أكثر من درجات الحرارة.

وعن درجات الحرارة، قال "عبدالعال"، إنها 40 درجة في أقصى جنوب البلاد، مشيرًا إلى أنها 40 درجة في القاهرة كحد أقصى: "السنة الماضية في القاهرة كانت 39، لكن نسبة الرطوبة منزلتش عن 80%، وعشان كده كنا حاسين بارتفاع أكبر من السنة دي في درجات الحرارة".

وأشار، إلى أن اليوم الجمعة شهد انخفاضا بمقدار 3 درجات عن الأمس، حيث ستسمر في الانخفاض غدًا لتصل إلى 36، وبعد غدًا الأحد لتصل إلى 35 درجة، لتبدأ في الارتفاع التدريجي مرة أخرى بعد ذلك.