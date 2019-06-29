قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفشل كان عنوان المرحلة التي حكمت فيها جماعة الإخوان الإرهابية مصر، واصفًا هذه الفترة بـ"السنة السوداء".

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن المصريين واجهوا مشكلات جمة في كل السلع الأساسية من بنزين، كهرباء، وغذاء.

وأوضح أن الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي العياط، كان ينص على محاكمة كل من عمل في السياسة لمدة 40 سنة، كما أنها كانت نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن: "جمع كل السلطان في يده، وأخد سلطات ربنا سبحانه وتعالى".

ووصف موسى، هذا الإعلان الدستوري بـ"أول مسمار في نعش الجماعة"، مشيرًا إلى أن مرسي أراد أن يصدر قرارات تتعلق بمحاكمة المعارضين ومصادرة أملاكهم: "193 دولة حول العالم، مفيش حد فيهم عمل اللي عمله مرسي".