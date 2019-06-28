عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، اجتماعا طارئا بحضور المحامي العام واللواء أحمد عقيل مدير أمن جنوب سيناء، وكافة القيادات الأمنية والرقابية لبحث إجراءات استرداد حقوق الدولة على أرض محافظة جنوب سيناء.

أكد المحافظ، أنه بانتهاء المهل المخصصة بتأجيل سداد مستحقات الدولة أصبح الإجراء المتبع هو تحصيل جميع مستحقات الدولة عن طريق القانون سواء إيجارات لوحدات سكنية أو محال تجارية ومنشآت فندقية وشواطئ مؤجرة سواء لرجال الأعمال والمواطنين والجهات الحكومية.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع، على عدم التهاون في حقوق الدولة حتى تستطيع الاستمرار في مشروعاتها التنموية الضخمة.

وأضاف أن الجهاز التنفيذي والأجهزة الأمنية والقضائية والمعنية ستتخذ جميع الإجراءات القانونية الخاصة باسترداد تلك المستحقات.

وناشد جميع المستثمرين والمواطنين، بضرورة سداد تلك المستحقات، مشيرا إلى الاتفاقية الموقعة بين محافظة جنوب سيناء وبنك التعمير والإسكان في تحصيل الأقساط السكنية تسهيلا على المواطنين.

كما شدد على الجهات الحكومية بضرورة التقدم بسداد تلك المديونات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة، مؤكدا عدم وجود استثناءات لأي جهة في سداد تلك المستحقات.