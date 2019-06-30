قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة «الشروق»، إن جماعة الإخوان الإرهابية خطفت ثورة يناير، وحاولت فرض هوية ظلامية على المجتمع، لأنها كانت منظمة جيدًا.

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "حديث المساء"، عبر شاشة "MBC مصر"، أنه إبان أحداث ثورة 30 يونيو، كان هناك مدًا إخوانيًا سلفيًا في المنطقة ممتدًا من إسطبنول حتى الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

وتابع: "كان هناك حزب العدالة والتنمية التركي، وقد اكتشفنا أنه حزب إخواني دافع عن الجماعة، بالإضافة إلى وجود الجماعة الإسلامية في طرابلس ولبنان وحماس في غزة وتونس التي كان يحكمها حركة حزب النهضة، وجبهة الإنقاذ الوطنية التي كانت حركة المعارضة الرئيسية في الجزائر، وحزب الإصلاح الإخواني الذي كان يستعد لوراثة نظام الحكم في اليمن".

وأردف: "كان هناك دعم بريطاني أمريكي شبه عالمي لهذا الحلف، حيث كانوا يعتقدون أن تسليم السلطة لإسلاميين معتدلين سيحل مشكلات المنطقة، وهو المنطق الذي ثبُت خطائه".

وواصل، أن ثورة 30 يونيو في مصر كسرت العمود الفقري لهذه السلسلة، موضحًا أن الجماعة الإرهابية تضررت بشكل بالغ، بعد السقوط في مصر، وقال: "العالم انتبه إلى مشكلة جماعات الإسلام الظلامي، وهو ما يفسر الغيظ الشديد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مصر، وهو متحمس للجماعة أكثر من بعض قياداتها، ويتحدث بطريقة لا تليق برئيس دولة كبيرة".