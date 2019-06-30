محسن عادل: آلية الإخوان في إدارة الاقتصاد كانت غير منطقية

قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الآلية المستخدمة لإدارة الاقتصاد المصري في عهد جماعة الإخوان الإرهابية كانت غير منطقية، موضحا أن الجماعة عرضت برنامجا اقتصاديا حمل أفكارا براقة، لكنه افتقر إلى آليات التنفيذ وهو ما أضر بالاقتصاد المصري.

وأضاف، خلال حديثه ببرنامج "حديث المساء"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن عدم وجود مساندة من الشارع السياسي المصري والمجتمع المصري ما كان ليخلق الفرصة أمام تنفيذ أي برنامج للإصلاح الاقتصادي.

وأردف، "مصر اعتمدت في سد عجزال موازنة على المعونات والقروض الخارجية، وكانت الاحتياطي النقدي الأجنبي يتآكل بشكل كبير للغاية، حيث اعتمدت بشكل كلي على الدعم المقدم من تركيا وقطر".

وأكد "عادل"، أنه لو نُفذت إجراءات المفاوضات بين محمد مرسي العياط وصندوق النقد الدولي بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي لتضرر الاقتصاد المصري، "المفاوضات كانت تستهدف التقشف وتقليل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتأجيل المشروعات، وتوجيه جزء من الديون لسد عجز الموازنة، وهو ما كان يترتب عليه زيادة الديون بشكل كبير ومتصل، وهو ما حدث في التجربة الإندونيسية".