أهاب اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، بالمواطنين في طرابلس، الابتعاد عن مواقع الميليشيات الإرهابية، مؤكدًا أن القوات المسلحة الليبية رصدت الأماكن المدنية التي استُغلت كمقرات عسكرية.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، أن القوات الجوية تستهدف تحطيم قدرات الجماعات الإرهابية، ومن ثم كان لزاما على المواطنين الابتعاد عن كل ما له علاقة بهم: "الضربات ستكون قوية، والقوات الجوية ستعود أقوى من ذي قبل.. كل الأمور تحت السيطرة".

وأعلن "المسماري"، أنه جرى حصر 86 اسما من الأسماء التي خانت القوات المسلحة الليبية في منطقة غريان.