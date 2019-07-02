نعى الإعلامي عمرو أديب، الفنان الراحل عزت أبو عوف، بكلمات مؤثرة، خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر".

وقال "أديب": "مبيروحش منا بسرعة غير الناس الكويسة، هم اللي بيختفوا، والناس الوحشة بيقعدوا معانا كتير، وعزت أبو عوف صديقي وأخويا وحبيبي، هو عشرة 13 سنة، بنقابل بعض كل يوم وبنشتغل مع بعض".

وأضاف الإعلامي أنه كان يتعلم من عزت أبو عوف بمجرد رؤيته: "الله يرحمه، كان ابن ناس جنتلمان وباشا وبرنس، وكان دايمًا يدينا إحساس إن الحياة مش مهمة أوي".

وتابع أنه سعيد بالعمل مع الراحلين الكبيرين عزت أبو عوف وحسين الإمام، واصفًا إياهما بـ"المدرستين"، اللذين تعلم منهما الكثير: "لما كنت تشوفهم كنت تحس إنهم مختلفين، وللأسف أغلب الناس بقوا شبه بعض".

وأوضح أديب: "عمرنا ما سمعنا عنه خبر أو كلمة وحشة أو مشكلة، كان مذيع وطبيب وعازف وممثل، كنت ترمي عليه يشتغل ويشيل، الله يرحمه كان نسمة، كل الوسط الفني من أول لآخره بيحبه، وده محتاج شخصيات تاريخية".

وواصل: "هذا الرجل كان قلبه رقيق، وفي 2012 توفيت زوجته فاطيما، وكانت أم لنا جميعًا، وكانت ترسل لنا الطعام معه، فحزن كثيرًا وكأن قلبه انكسر، وأصيب بالمرض، رحمه الله كان نموذجًا يحتذى به، رحل وترك سيرة طيبة".

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، غيّب الموت الفنان عزت أبو عوف، عن عمر ناهز الـ70 عاما بعد صراع مع المرض، وشيّعت جنازة الفقيد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، ودُفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين.

خبر الوفاة، أعلنه الإعلامي سمير فقيه، أحد أقرب أصدقاء عزت أبو عوف، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك.

يشار إلى أن آخر ظهور للفنان الراحل، كان إعلانا لإحدى شركات الاتصالات، أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي.

وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها:

- أفلام "اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، الجزيرة، ليلة البيبي دول".

- مسلسلات "عباس الأبيض في اليوم الأسود، ظل الرئيس، أميرة في عابدين، عفاريت عدلي علام".

- الموسيقى والألحان لعدد من الأعمال، بينها "حكاية ميزو، في الصيف الحب جنون، الدخول بالملابس الرسمية"، كما أسس فرقة الـ"فور إم" مع شقيقاته.