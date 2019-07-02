تامر أمين ناعيا أبو عوف: كان أنيقا في جوهره قبل مظهره.. "برنس في فنه"

نعى الإعلامي تامر أمين، الفنان القدير الراحل عزت أبو عوف، والذي وافته المنية فجر أمس الاثنين عن عمر ناهز الـ 70 عامًا بعد صراع مع المرض، حيث قال "مفيش حد يغلى على ربه، لكنه عوف كان غالي عندنا، كان كبيرًا في العطاء قبل أن يكون كبيرًا في السن".

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، أن أبو عوف كان أنيقًا في جوهره قبل أن يكون أنيقًا في مظهره، ولكنه أصيب بالضعف والوهن بعد إجرائه عملية جراحية منذ أربع سنوات، وأصبح يظهر في الأعمال الفنية خلال السنوات الأخيرة كضيف شرف.

وأوضح الإعلامي أن الراحل كان عفيف اللسان وطاهر القلب، وكان واحدًا من قلائل العالم الفني الذين يطلق عليهم "برنس" في فنه وأخلاقه، حيث قضى أعوامًا كثيرة يشع بهجة وحب وفن، وكان مصدر إبداع للجماهير في الوطن العربي كله.