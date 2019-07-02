أصيب سبعة أشخاص، بينهم ستة من أسرة واحدة في حادث مروري بالطريق الزراعي بني سويف ناصر، اليوم، أمام قرية الشيخ علي بهلول.

واستقبل مستشفى ناصر العام، 7 مصابين في الحادث وهم: سلمى محمود محمد خضر، 17 عاما، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج، ومالك محمود محمد خضر، 10 أعوام، ومصاب اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وشيماء محمود محمد خضر، 12 عاما، ومصابة اشتباه كسر بالحوض، وحبيبة محمود محمد خضر، 13 عاما، ومصابة اشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد محمود محمد خضر، 20 عاما، مقيم قرية رياض باشا ببني سويف، ومصاب كسر بالساق الأيسر، ومحمود محمد خضر، 35 عاما، ومصاب كسر بالساق الأيسر، وجميعهم يقيمون قرية رياض باشا بمركز بني سويف، بالإضافة إلى إصابة كمال قرني أنور ، 40 عاما، ويقيم قرية الكوم الأحمر، بمركز بني سويف، ومصاب كسر بالساق اليسرى.

وتبين أن الحادث وقع بعد تصادم سيارة ملاكي بدراجتين بخاريتين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج.