أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه بمناسبة بدء العمل في موازنة العام المالي الجديد، وتيسيرًا على العاملين في الدولة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبداية العام الدراسي الجديد، قررت وزارة المالية تقديم مواعيد صرف المرتبات والأجور للعاملين بالدولة بالعلاوات والزيادات المقررة، بما فيها المحولة على البنوك الخاصة وكذلك "النفقة" عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2019.

وأضاف الوزير، أنه سيجري صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة يوم 14 من الشهر نفسه، ومرتبات أغسطس يوم 8 من الشهر نفسه، أي قبل عيد الأضحى، ومرتبات سبتمبر يوم 15 من الشهر نفسه ومرتبات أكتوبر يوم 20 من الشهر نفسه.

وأشار عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إلى أن صرف المتأخرات وما يتقاضاه العاملون بخلاف المرتبات عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر يخضع للكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن.