استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، بقصر الاتحادية ماريا فرناندا اسبينوزا، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد على موقف مصر الثابت بشأن تبني مقاربة دولية شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرتي الهجرة واللاجئين تشمل اتخاذ إجراءات اقتصادية وتنموية وسياسية وثقافية وإنسانية، مع التركيز على البعد الإنمائي في الدول المصدرة وليس فقط التركيز على الحلول الأمنية".

فيما أشادت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بدور مصر المحوري بمنطقة الشرق الأوسط باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وحرصها على التوصل إلى تسويات سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة.

كما ثمنت مشاركة مصر الفعّالة في مختلف أنشطة الأمم المتحدة والمحافل الدولية متعددة الأطراف، وسعيها للدفاع عن قضايا الدول الأفريقية والنامية، ولاسيما في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.