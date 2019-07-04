شارك أحمد عز متابعيه مجموعة صور من العرض الخاص لفيلم "الممر" في دبي، عبر حسابه على "إنستجرام"، وذلك بحضور بطلي العمل أحمد رزق ومحمد فراج ومنتج العمل هشام عبدالخالق.

وحقق فيلم "الممر" نجاحا خلال الفترة المقبلة، وتخطت إيراداته حاجر الـ52 مليون ليسيطر على المركز الثاني بعد فيلم "كازابلانكا" المتربع على عرش إيرادات أفلام عيد الفطر، وذلك حسب شركة "دولار فيلم".

فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد ومن إخراج شريف عرفة.