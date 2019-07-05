أعلن مجلس الوزراء، صباح اليوم، تحريك أسعار المنتجات البترولية، وفقا لخطة الحكومة التي تهدف إلى تحرير أسعار مختلف أنواع المحروقات وصولا إلى السعر العالمي.

وتراوحت الزيادات في أسعار الوقود الجديدة من 16 إلى 30%، فأصبح 9 جنيه سعر اللتر لبنزين 95 بدلا من 7.75 قرش، وبنزين 92 سعر اللتر 8 جنيهات بدلا من 6.75 قرش، أما بنزين 80 سعر اللتر 6.75 جنيه بدلا من 5.50 قرش، وأخيرًا السولار سعر اللتر 6.75 جنيه بدلا من 5.50 قرش.

توحيد مجلس الوزراء سعر لتر بنزين 80 والسولار وطرحه في الأسواق بسعر موحد وهو 6.75، أرجعه حاتم رضا، ميكانيكي سيارات بالدقي، إلى أن السواد الأعظم من المواطنين يستهلكون فقط هاذين النوعين من الوقود، والذين يتفاوتون ما بين سائقي سيارات الأجرة أو الشاحنات.

وأشار رضا، إلى أنه بالرغم من أن سعر بنزين 80 والسولار أصبح واحد، إلا أن هناك بعض الفروق بين كل منهما في الاستخدامات، وهي أن السولار يضع في سيارات نقل البضائع والنقل العام ومولدات الكهرباء، وبعض الأنواع منه تستخدم في محركات السفن.

وأضاف: أما بنزين 80 فيستخدم في السيارات الملاكي بداية من موديل 2005 وحتى 2010 وبعض سيارات الأجرة، لافتًا إلى أن السيارات الحديثة سواء ملاكي أو أجرة امتنعت عن وضع بنزين 80، لوقوع أضرار بالغة على محركات السيارات.

وأكد ميكانيكي السيارات، أن هناك طريقة يمكن من خلالها تفادي الأضرار التي تتعرض لها السيارات من بنزين 80، وهي تركيب فلترين في السيارة أحدهما قبل طلمبة البنزين، وآخر بعد تانك البنزين لتنقيته من الشوائب على أن يجري تغييره كل 30 ألف كيلو، مشيرًا إلى أن السيارات قبل 2005 لا تحتاج إلى تلك الفلاتر، خاصة أنها لا تؤثر سلبيا على البيئة.

وتوقع رضا، أن تتجه شريحه كبيرة من المستهلكين إلى استخدام البنزين 80، خاصة السيارات حتى موديل 2005، إذ يمكنها العمل به.