تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

تحريك أسعار الوقود

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أمس، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح أمس، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات، وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنَّ مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.

"السياحة": لا زيادة بأسعار الحج البري رغم تحريك أسعار المواد البترولية

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة، عن تأخر سفر لجان الوزارة للسعودية لمعاينة مساكن إقامة الحجاج بمكة والمدينة، والذي كان مقررا له أواخر الأسبوع الماضي، وذلك لتأخر صدور التأشيرات حتى الآن.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه من المتوقع أن تبدأ اللجان في السفر بداية من يوم الثلاثاء المقبل، موضحا أن اللجان المكونة من 30 من العاملين بالوزارة سيتم توزيعهم على نصفين، الأول سيكون مقره بفندق هيلتون المؤتمرات بمنطقة جبل عمر بمكة، والآخر سيكون بفندق نزل المنورة بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة، وستكون مهمتهما التأكد من أن الفنادق التي اختارتها الشركات لإقامة الحجاج بها مطابقة للضوابط التي وضعتها وزارة السياحة.

زلزال قوته 6.9 ريختر يضرب ولاية كاليفورنيا

ضرب زلزال قوته 6.9 درجة بمقياس ريختر ولاية كاليفورنيا، قرب ريد جكريست، في الساعات الأولى من صباح السبت، وفقا للمسح الجيولوجي الأمريكي، وبحسب "CNN"، يأتي ذلك بعد يوم من زلزال آخر هز الولاية المتمركزة بالقرب من ريد جكريست، على بعد 150 ميلاً شمال لوس آنجلوس.

بعد إعلان موعد الانتخابات في تونس.. سياسيون: الأحزاب غير مستعدة

دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في السادس من أكتوبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في السابع عشر من نوفمبر المقبل، ووقع الرئيس التونسي، الجمعة، على الأمر الرئاسي، المتعلق بالدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية، حسبما نشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية.

جامعة القاهرة تفصل أستاذ الإعلام بعد ثبوت تهمتي التحرش والرشوة

أعلنت الدكتورة هبة السمري، القائم بأعمال عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن قرار مجلس الجامعة بفصل الدكتور ياسين لاشين أستاذ العلاقات العامة والإعلان بالكلية، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد ثبوت اتهامه بالتحرش الجنسي والرشوة، عقب عامين من إحالته للتحقيق.

وقالت السمري لـ"الوطن"، إن قرار الفصل جاء بتوصيات من الشؤون القانونية بالجامعة، بعد أن تم إحالتها لمجلس الجامعة، لافتة أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وافق على قرار مجلس التأديب بالجامعة الذي صدر بالفصل مع احتفاظه بالمعاش.

أسعار التاكسي الأبيض الجديدة: 7 جنيهات فتحة العداد و3 لكل كيلو

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعريفة التاكسي الأبيض بالعاصمة، حيث تبلغ التسعيرة 7 جنيهات لفتح العداد، و3 جنيهات لكل كيلو متر و17 جنيها لساعة الانتظار، تزيد بواقع 8 جنيهات لكل ساعة إضافية، وفقا لبيان صادر عن محافظة القاهرة.

شركات المحمول تدرس أثر تحريك أسعار الوقود على تكاليف تشغيل الخدمة

في أول تحرك رسمي لشركات الاتصالات العاملة في السوق المصري على تحريك أسعار الوقود، قال خالد حجازي رئيس القطاع المؤسسي في شركة اتصالات مصر، أنهم سيدرسون أثر زيادة أسعار المحروقات على تكاليف التشغيل، موضحا أن تحريك الأسعار لن يكون له تأثير كبير علينا خاصة وأننا نعتمد في تشغيل المحطات على الكهرباء.

وأضاف لـ"الوطن"، أن التأثير الكبير علينا سيكون خلال الشهر المقبل عندما تقرر الحكومة رفع أسعار الكهرباء، خاصة وأن معظم المحطات تعمل بالكهرباء، ومخاطبة جهاز تنظيم الاتصالات لتحريك أسعار الخدمة قد يكون أمر وارد، مشيرا إلى أن كافة البدائل مطروحة لامتصاص أثر الزيادات الجديدة في رفع تكاليف التشغيل.

زلزال قرب مدينة رشيد يشعر به سكان القاهرة

قال الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي، إن الشبكة القومية للزلازل رصدت وسجلت زلزال بقوة 4.4 ريختر وهو زلزال متوسط الشدة، في تمام الساعة 4:20 بتوقيت القاهرة.

"أهو ده اللي صار" يحصد ذهبية المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون

حصد مسلسل "أهو ده اللي صار" للمخرج حاتم علي، وبطولة النجمة روبي، الجائزة الذهبية لمصر في مسابقات المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون في دورته ال٢٠. لتحصل لمصر على جائزتها الوحيدة في مجال الدراما ضمن فعاليات المهرجان.

خروج مذل لمنتخب المغرب أمام بنين بركلات الترجيح في أمم أفريقيا

تأهل منتخب بنين إلى دور ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر، بعدما نجحت في خطف بطاقة التأهل من منتخب المغرب بعد التغلب عليه في المباراة التي أقيمت ستاد السلام بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة (4-1) بعدما انتهي الوقت الأساسي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما بنتيجة هدفين مقابل هدف.