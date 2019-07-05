انتقد الإعلامي عمرو أديب، سلوك بعض التجار المغالين في الأسعار، بعدما قررت الحكومة رفع أسعار الوقود، قائلًا: "الناس مبتزودش بما يرضي الله".

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، أنه يجب أن تعمل الدولة بشكل قوي على مساعدة الناس، حيث ضرب المثل بسيارات نقل الخضار والفاكهة، وقيام بعض أصحاب هذه السيارات بالمغالات في الزيادات: "عاوزين ياخدوا الزيادة من جيبك وخلاص".

وشدد أديب، على ضرورة أن يتناسب مكون البنزين في نقل البضائع من خضروات وفواكه مع زيادة الأسعار فيها: "لما تكون الزيادة في البنزين جنيه، متبقاش الزيادة في البطيخة جنيه، لأن مش كلها بنزين، ونتمنى من التجار بلاش افترا".

وطالب مقدم البرنامج، بتطبيق العدل والقانون ومواجهة المغالاة في الأسعار في حال حدوثها، مشيرًا إلى أن سيارات الضبطية القضائية ستنتشر للتعامل مع مثل هذه الحالات.