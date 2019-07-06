أسعار المواصلات الجديدة في المنوفية بعد تحريك سعر الوقود

أصدر اليوم اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، قرار رقم (547) لسنة 2019 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي والتوك توك بدائرة المحافظة، وذلك على إثر تحريك أسعار المواد البترولية التي أقرها مجلس الوزراء صباح أمس الجمعة.

ووجه المحافظ مديرية التموين وإدارة مرور المنوفية والتفتيش والمتابعة بالديوان العام بتشديد الرقابة علي مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وشن الحملات المرورية بدائرة المحافظة لضمان التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم تجاوزها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، كما أصدر توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ التعريفة بكل دقة حفاظا علي مصلحة وحقوق المواطنين مع الدفع بسيارات مرفق النقل الداخلي حيال وقوع أزمة وسرعة تدارك الموقف.

المحافظ يوجه بوضع لوحات إرشادية للإعلان عن التعريفة الجديدة

فيما وجه محافظ المنوفية مدير مشروع المواقف بالمحافظة بوضع (بنارات) ولوحات إرشادية للإعلان عن التعريفة الجديدة لكل خطوط السير في جميع المواقف ، فضلا عن إلزام سائقي السيارات بوضع ملصقات (إستيكرز) بالتعريفة الجديدة لكل خط سير.

جدير بالذكر أنه قد سبق ووجه المحافظ بتفعيل غرفة العمليات والأزمات المركزية بالديوان العام علي مدار 24 ساعة لتلقي أية شكاوي على الأرقام التالية (2239804- 2224899-2222035) ورصدها والتعامل الفوري معها.