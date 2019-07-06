شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة تضافر كافة الجهود ووضع الخطط والحلول البديلة لمواجهة أي أزمة طارئة، مؤكداً سحب رخصة أي سائق وشطبه من المواقف، في حالة قيامه بأي تجاوزات أو استغلال المواطنين واستخدم البدائل الأخرى وفقاً للقانون.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، مع رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات الصحة والتموين ومسؤولي المواقف والمرور ومباحث التموين، بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس عبد الرحمن الشهاوى، السكرتير العام، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام المساعد، حيث جرى بحث الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لضبط الأسواق وضمان سير العمل على جميع الخطوط الفرعية والرئيسية بمشروع المواقف، عقب الزيادة التي طرأت على أسعار المحروقات والتي أقرتها وزارة البترول.

كما شدد المحافظ، على تكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومحطات بيع الوقود، ووجه رؤساء الوحدات المحلية، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، للاستمرار في تفعيل ورفع الاستعدادات القصوى بغرف العمليات للوحدات المحلية، والمرور والمتابعة لكافة مواقف السيارات والتأكد من نشر التعريفة الجديدة للمواصلات للمواطنين والسائقين، من خلال وضع لافتات وبنرات بأماكن ظاهرة على كافة الخطوط وستيكرات على كافة السيارات، والتنسيق مع مشروع المواقف وإدارة المرور والتأكد من التزام وانتظام السائقين بالعمل بالتعريفة الجديدة مع موافاة المحافظة بتقرير عن خطة تنفيذ التعريفة الجديدة وعدد السيارات المعدة مسبقا لمواجهة أي تكدسات للركاب وتحديد أماكن تمركزها لسرعة توزيعها على مواقع الاحتياج.

وطالب آمنة، باستمرار تكثيف متابعة محطات الوقود وتموين السيارات، للتأكد من انتظام العمل بها والالتزام بالأسعار الجديدة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ السلع الغذائية لانتظام العمل وضبط الأسعار، بالتنسيق مع إدارات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والزراعة، ومتابعة أعمدة الإنارة العامة على كافة الطرق ومداخل المدن وإصلاح التالف منها فورا لحماية أرواح المواطنين، مع البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الزواحف والقوارض والباعوض وكافة ناقلات الأمراض بفصل الصيف، بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري.

كما طالب المحافظ، بالعمل على حشد السيدات للمشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتفعيل دور قصور الثقافة المتنوعة بدائرة الوحدة المحلية، ودور الرائدات الريفيات ومراكز الشباب والمجالس القومية المتخصصة، في توعية المواطنات بضرورة تفعيل مبادرة "صحة المرأة المصرية".