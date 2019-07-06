التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، نظيره البوروندي، إيزيكيال نيبيجيرا، على هامش الاجتماعات التمهيدية للدورة الاستثنائية الـ12 لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة نيامي بالنيجر، وتناول الاجتماع التعاون الثنائي بين البلدين.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان له، اليوم، بأن وزير الخارجية أكد حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع بوروندي في كل المجالات، مشيدًا بالتطور الذي شهدته العلاقات الثنائية والتنسيق الدائم بين الجانبين على مختلف المستويات.

وأبرز الوزير "شكري" جهود مصر عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في نقل الخبرات وبناء القدرات من خلال الدورات والمنح التي تقدمها للأشقاء في بوروندي، حيث جرى تدريب أكثر من 150 بورونديًا خلال عام 2017 في عدة مجالات.

وأضاف "حافظ" أن الوزير أكد خلال الاجتماع على الاهتمام بدعم قطاعي الزراعة والطاقة في بوروندي، خاصة أن مصر لديها خبرة كبيرة في هذين القطاعين، ومن ثم تحرص على نقل خبراتها للأشقاء في دول حوض النيل.

وشدد على أهمية زيادة معدل التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يرقى لمستوى العلاقات السياسية الوثيقة بين الجانبين.

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات الإقليمية مثل التعاون بين دول حوض النيل، والوضع في الصومال، حيث أشاد وزير الخارجية سامح شكري، بالدور الذي تلعبه بوروندي في تحقيق الاستقرار الإقليمي من خلال مساهماتها في بعثتي حفظ السلام في الصومال وأفريقيا الوسطى.