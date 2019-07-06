منذ إعلان مجلس الوزراء أمس، إقرار الزيادات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوجه بضرورة توافر المنتجات البترولية المختلفة، وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس والتاكسي.

وحث مدبولي، المسؤولين، كوزير التنمية المحلية، والمحافظين، بضرورة مراقبة حركة المواقف والطرق العامة عن كثب، حتى لا يتم التلاعب في تعريفة الركوب، وأن هذا من شانه التعرض للعقوبة.

من جهته قال الفقيه الدستورى، الدكتور شوقى السيد، إن هذه النوعية من القرارات المصيرية تعد من القضايا التي تعتبر أمن قومي، وأن مخالفتها تعرض صاحبها للحبس.

وأكد لـ"الوطن"، أن من يخالف هذا القرار سيضع نفسه تحت بند "جرائم حبس" والتي من شأنها توقيع عقوبة على صاحها لا محالة، والتي تبدأ من 24 ساعة وصولًا إلى 3 سنوات.

وأعلن مجلس الوزراء، صباح أمس، تحريك أسعار المنتجات البترولية، وفقا لخطة الحكومة التي تهدف إلى تحرير أسعار مختلف أنواع المحروقات وصولا إلى السعر العالمي.

وتراوحت الزيادات في أسعار الوقود الجديدة من 16 إلى 30%، فأصبح 9 جنيه سعر اللتر لبنزين 95 بدلا من 7.75 قرش، وبنزين 92 سعر اللتر 8 جنيهات بدلا من 6.75 قرش، أما بنزين 80 سعر اللتر 6.75 جنيه بدلا من 5.50 قرش، وأخيرًا السولار سعر اللتر 6.75 جنيه بدلا من 5.50 قرش.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد اعلان قرار مجلس الوزراء، أنه لا زيادة فى سعر رغيف الخبز المدعم، أو السلع التموينية، لأصحاب البطاقات بعد تحريك أسعار الوقود.