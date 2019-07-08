قال سيرجيو راموس نجم منتخب إسبانيا وقائد نادي ريال مدريد الإسباني، إنه قضى في مصر واحدة من أفضل الرحلات على الإطلاق، ووصف زيارته لمصر بأنها كانت تجربة مدهشة.

وعبر "راموس" عن سعادنه بالأيام التي قضاها في، ختام زيارته لمدينة الغردقة، لقضاء إجازة بصحبة زوجته، بعد دعوى تلقاها من رجل الأعمال كامل أبو علي، عقب حفل زفافهما نهاية الشهر الماضي.

وعلق مدافع ريال مدريد على صورة نشرها عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام": "الآن أعرف لماذا يتحدث الجميع عن مصر وشعبها، سيكون لها دائمًا مكان في قلبي".

ووجه رسالة لـ"أبو علي"، قائلًا: "يا عزيزي كامل، لم أكن أعرفك شخصيًا عندما وصلنا، لكن الآن يمكنني أن أقول بأمان أنني قابلت صديقًا".

وتابع: "أنا وعائلتي نريد أن نشكركم على لطفكم وكرمكم وكرم ضيافتكم، كل التوفيق، رحلة لا تنسى سيكون لمصر وشعبها الرائع مكانا في قلبي".