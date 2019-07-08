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ضبط 38 متهما و5 ألاف مخالفة مرورية في حملات أمنية بالجيزة

ضبط 38 متهما و5 ألاف مخالفة مرورية في حملات أمنية بالجيزة

غرق طفلة أثناء لهوها أمام منزل أسرتها في الفيوم

غرق طفلة أثناء لهوها أمام منزل أسرتها في الفيوم

مدبولي يبحث التعاون الاقتصادي مع نظيره التنزاني في مطار القاهرة

مدبولي يبحث التعاون الاقتصادي مع نظيره التنزاني في مطار القاهرة

إيران تدعو الأوروبيين لعدم المساهمة في التصعيد بشأن الاتفاق النووي

إيران تدعو الأوروبيين لعدم المساهمة في التصعيد بشأن الاتفاق النووي

ظهور بقع تلوث بترولي بشواطئ الأدبية والعين السخنة

ظهور بقع تلوث بترولي بشواطئ الأدبية والعين السخنة

134 طالبا أدوا اختبارات القدرات في كلية الفنون التطبيقية بحلوان

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«عمال التراحيل» يجوبون المحافظات.. «رأس مالهم فى صحتهم»

«راموس» فى إعلانات تنشيط السياحة: تعالوا الغردقة

«راموس» فى إعلانات تنشيط السياحة: تعالوا الغردقة

«طيارو الديليفرى».. شباب يسابقون الريح «فوق الموتوسيكلات» بحثاً عن «الرزق الحلال»

«طيارو الديليفرى».. شباب يسابقون الريح «فوق الموتوسيكلات» بحثاً عن «الرزق الحلال»

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