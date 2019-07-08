وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طرح إعلان بيع وحدات الإسكان الاستثماري المستهدف والجاري تنفيذها بمساحة 120 م2 للوحدة بمحافظتي بورسعيد ودمياط.

البيع بالتقسيط على 3 سنوات مع دفع 15% جدية حجز

وأوضح مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، في بيان أصدره صباح اليوم، أنَّ البيع سيكون بالتقسيط على مدار 3 سنوات، ويجرى دفع 15% دفعة جدية حجز، والباقي على 12 دفعة ربع سنوية أو بالتقسيط على 5 سنوات بفائدة تعادل سعر الاقتراض والخصم المُعلن بالبنك المركزي، وذلك على المدة الإضافية، وهي سنتان بـ8 دفعات ربع سنوية من تاريخ تسليم الوحدة، مبينا أنه البناء سيجرى وفقاً لعدد المُتقدمين الفعلي، وفي حالة تجاوز عدد الطلبات عن عدد الوحدات سيتم إجراء قرعة علنية.

وقالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن تلك الوحدات تقع في مدينة بورفؤاد شرق كلية التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد، ضمن مشروع تنفيذ 9672 وحدة سكنية، وكذا الوحدات الاستثمارية ضمن مشروع تنفيذ 5700 وحدة إسكان اجتماعي.

وتابعت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه يوجد في مدينة شطا بمحافظة دمياط، 112 وحدة بمساحة 120 م2، ضمن مشروع تنفيذ 336 وحدة إسكان اجتماعي بموقع "شطا 2"، لافتة إلى أنه يوجد 50 وحدة بمساحة 105 م2، بمحافظة دمياط ضمن مشروع تنفيذ 336 وحدة إسكان اجتماعي بموقع الزرقا بمنطقة العلمين. ​