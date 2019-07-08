قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن الاتحاد الإفريقي كان مجرد حلم للزعيم الراحل جمال عبدالناصر والزعماء الأفارقة في عهده، وذلك بغية استغلال الإمكانيات الكبيرة والثروات الطبيعية والبشرية الهائلة التي تمتلكها بلدانهم، وذلك من خلال كيان يتحدث باسم دول القارة السمراء.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "رأي عام"، عبر شاشة "ten"، أن هناك العديد من المشكلات السياسية والاقتصادية وقفت عقبة أمام تنفيذه على أرض الواقع وتحقيق الأهداف الأساسية وراء إنشاء الاتحاد الإفريقي، ومن ثم جاء دور مصر عن طريق رئيسها عبدالفتاح السيسي.

وتابع أن الرئيس السيسي يضع القارة نصب أعينه منذ أن انتخبه المصريون رئيسًا لبلادهم، حيث أنه مؤمن بإفريقيا تماما، لافتًا إلى أن السيسي زار بلدانا إفريقية لم يزرها أي رئيس مصر سابق.

وأردف أن الرئيس السيسي لديه ثقة غير محدودة في الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها القارة السمراء، وإيمان بأن التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين دول القارة يجب أن يتحقق.