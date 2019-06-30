قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن مصر تشهد تطورًا كبيرًا في كل المجالات، مؤكدًا أن الشعب المصري يجني ثمار المشاركة في ثورة 30 يونيو ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، عبر شاشة "ON E"، أن الرئيس السيسي "شال كفنه على إيده"، ودعم إزالة جماعة الإخوان الإرهابية من تاريخ مصر.

وأشار إلى أن قناة السويس حققت أعلى إيرادات في تاريخها منذ إنشائها، مشيرًا إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة بدأ في جني الثمار والتأثير بقوة على الاقتصاد المصري.

واستطرد: "بدأت الُّلحمة تعود إلى الشعب المصري بعد الفُرقة، بعد مشروع قناة السويس جديدة، والتي أعادت المصريين إلى الوطنية".

وواصل: "مستمرون على نفس النهج، حتى تكون قناة السويس من خلال مشروع القناة الاقتصادية، شريان الحياة، وقلب العالم، فيما يتعلق بالتجارة العالمية".