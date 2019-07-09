أحالت نيابة حلوان زوجين متهمين بإنشاء شبكة لتبادل الأزواج إلى محكمة الجنايات، وتبين من التحقيقات أن المتهم "محمد. ع . ق"، أنشأ صفحة عبر "فيس بوك" لتبادل الزوجات، وأرسل صورا عارية لزوجته لراغبي المتعة، وتم رصد تلك الصفحة، وتم تحديد موقعها، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط الزوج، وزوجته "عفاف. م. ق"، وتحرر المحضر رقم 1048 لسنة 2019.

كانت النيابة قررت حبس الزوجين على ذمة التحقيقات بتهمة تبادل الزوجات وممارسة الأعمال المنافية للآداب، وأستندت النيابة إلى تحريات مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب التي أثبتت صحة الواقعة، وأن المتهم أنشأ صحفة على "فيسبوك" لعرض زوجته على راغبي المتعة بشرط تبادل الزوجات.

المتهمان أنكرا ما نسب إليهما: التحريات غير حقيقية

وأنكر المتهمان ما نسب إليهما من قبل النيابة وأدعيا أن التحريات غير حقيقية وأن حسابهما على "فيسبوك" لا يحتوي على أي أمور مخلة بالآداب العامة، وأنهما فوجئا بأن المباحث ألقت القبض عليهما دون أي أدلة وأنهما أثبتا أقوالهما في تحقيقات النيابة العامة.