يُمثل مرض ارتفاع الضغط خطرًا شديدًا في المجتمع بسبب زيادة نسبته، حسبما أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ البطن والحالات الحرجة بطب قصر العيني، والملقب بـ "رائد الطب الباطني"، حيث ذكر أن البعض يٌحول تصريحاته الطبية لناحية السياسة ويذكرون أن ارتفاع ضغط لدى الإنسان، جاء بسبب أمور سياسية أو ارتفاع أسعار المنتجات وغيرها، وهذا خطأ كبير.

وأضاف "موافي"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، والإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "ON E"، أن مرض الضغط منتشر جدًا في كل دول العالم وليس في مصر فقط، بل في الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وألمانيا وغيرها من الدول الكبرى، وتتراوح نسبة مرضى الضغط في المجتمع من 25 لـ 30%، وأصبح مرضا خطيرا بسبب انتشاره الواسع.

وتابع :" يعني في واحد من كل أربعة ماشيين في الشارع عنده ضغط، المصيبة بقى إن نصهم مش متشخص وميعرفش إنه عنده ضغط، بل يدخل بعض المرضى غرف العناية المركزة بسبب مضاعفات الضغط ولم يعلموا أنهم مصابون به بالأساس"، موجهًا الشكر والتقدير لكل القائمين على حملة "100 مليون صحة"، حيث إنه " مش بطبل لحد" على حد قوله، ولكن هذه الحملة ساهمت في تعريف المواطنين المصابين بالضغط بمرضهم.

وأشار إلى أن بعض المرضى الذين يذهبون له في عيادته يذكرون له أنهم عرفوا أنهم مصابين بالمرض من خلال حملة 100 مليون صحة، موضحًا أنه يجب الاهتمام بعلاج هذا المرض بشكل صحيح، مضيفًا:" فيروس سي بعد سنتين أو 3 بالكتير أوي هيبقى من التاريخ، زي البلهارسيا دلوقتي، المهم دلوقتي السكر والضغط والسمنة".

وأوضح أن أمراض الضغط والسمنة والسكر، هناك نظريات كثيرة تقول أنهم أمراض موروثة، مضيفًا :" أنا من وجه نظري شايف إن جميع الأمراض اللي في الدنيا دي موروثة، ده إحساسي مش كلام علمي".