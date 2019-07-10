موافي: صرف أدوية للمرضى دون روشتة تسبب في 50% من الفشل الكلوي بمصر

يُعد صرف الأدوية للمرضى دون روشتة مشكلة كبيرة وخطيرة للغاية، حيث تتسبب في إصابة 50 % من مرضى الفشل الكلوي في مصر، حسبما قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني، والملقب بـ"رائد الطب الباطني"، حيث ذكر أن الكثير من المواطنين يذهبون للصيدلي عند الشعور بأي تعب، للحصول على أدوية دون تشخيص، وهذا قد يؤدي لفشل كلوي.

لا دواء دون روشتة

وناشد "موافي"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية خلود زهران، والإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "ON E"، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإغلاق أي صيدلية تصرف الدواء دون روشتة طبيب، لافتًا إلى أن وزيرة الصحة الحالية كانت من أحسن وأفضل تلاميذه.

المكملات الغذائية تؤدي لأمراض عجيبة

وتابع:" أنا أستاذ جامعة وبشتغل في الطب منذ 51 عامًا وبرضوا معرفتش اشتري دواء من الصيدلية في أمريكا دون روشته، الكلام ده ممنوع، لو قفلنا صيدليتين تلاته الكل هيلتزم"، محذرًا في الوقت ذاته من خطورة المكملات الغذائية، لما تحتويه على مواد كيماوية خطيرة للغاية.

وقال: "آسف، لا يوجد شيء يسمى بالمكملات الغذائية، في حاجة اسمها أكل ربنا خلقة، المكملات الغذائية دي كيماويات خطيرة جدًا"، كما يرى أن المكملات الغذائية التي يحصل عليها بعض الرياضيين تؤدي إلى أمراض عجيبة جدًا.

وعن الموعد الصحيح لتناول الفواكه، قال موافي: "تناول الفاكهة بعد الأكل خطأ شائع للغاية، الصحيح هو تناول الفاكهة قبل الأكل، خاصة أنها تؤثر بشكل جيد على امتصاص الأكل، وفي أمريكا وكل دول العالم بيعملوا كده".