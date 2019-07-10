إحباط سفر فريق رياضي مزيف في مطار القاهرة

أحبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي محاولة تهريب 11 مهاجرا غير شرعي حال تقدمهم للسفر إلى إحدى الدول العربية رفقة أحد الأشخاص وتم ضبطه، بزعم كونهم أعضاء فريق رياضي مشترك في إحدى البطولات العربية المقامة بإحدى الدول العربية، بموجب مستندات نُسبت خلافا للحقيقة لأحد الاتحادات الرياضية.

وأسفر فحص إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، أنّ وراء ارتكاب الواقعة تشكيل إجرامي منظم ضم المتهم المضبوط، ومدربين رياضيين، صاحب مكتب استيراد وتصدير، وصاحب مكتب رحلات".

وتخصص التشكيل العصابي في استقطاب الشباب وتهريبهم إلى الدول العربية بطرق غير شرعية مقابل مبالغ مالية، إذ انتهز بعضهم درايتهم في مجال الرياضة والآخرين في مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج، في الحصول على مبالغ مالية من ضحاياهم تراوحت بين 40 لـ50 ألف جنيه عن كل شخص، ومحاولة تهريبهم إلى إحدى الدول العربية عبر ميناء القاهرة الجوي، بموجب المستندات المزورة المشار إليها.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، ومديريتي أمن الشرقية والدقهلية، أمكن ضبط المتهمين وعثر بحوزة الأول على 50 ألف جنيه وهاتف محمول، وبفحصه تبيّن أنّه يحوي العديد من المحادثات النصية والصوتية وصورا لجوازات السفر والخطابات المزورة المنسوبة خلافا للحقيقة للاتحادات الرياضية، وعثر بحوزة الثاني على 13 ألفا و350 جنيها، وعثر بحوزة الثالث على 7 آلاف و400 جنيه، وخطابين منسوبين صدورهما لأحد الأندية الرياضية موجهين لأحد الاتحادات الرياضية بالخارج، وعثر بحوزة الأخير على 13 جواز سفر مصري من ضحاياه، وهاتفين محمولين، بفحصهم تبين احتواء أحدهم على العديد من المحادثات النصية والصوتية وصور لجوازات السفر والخطابات المزورة المنسوبة خلافا للحقيقة للاتحادات الرياضية، وبمواجهتهم اعترفوا بما أكدته المعلومات والتحريات واعترفوا بارتكابهم الواقعة ودور كلٍ منهم.