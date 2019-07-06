قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة أدت إلى تحسن الأداء الاقتصادي، والوصول إلى الوضع الآمن للسياسات المالية والنقدية.

معيط: الإجراءات الإصلاحية أسهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية

وأوضح "معيط"، أن الإجراءات الإصلاحية أسهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية، ومعدلات التشغيل، خاصة في ظل خطة التحول الرقمي وحوكمة وميكنة الإجراءات وتيسيرها، وتقليص زمن وتكلفة استخراج التراخيص الخاصة بالأراضي والمنشآت اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية السفير الأسترالي بالقاهرة جلين مايلز، بحضور شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأسترالية إلى مصر.

وقال وزير المالية، إنَّ هناك فرصًا واعدة للاستثمار بمصر؛ خاصة في ظل ما تشهده من مشروعات قومية كبرى بمختلف القطاعات، وتحديث المنظومة الضريبية والجمركية وميكنة الإجراءات، بما يُسهم في التيسير على المستثمرين.

وأشار إلى أنَّ الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاعي الصحة والتعليم، لافتا إلى أنَّ ذلك يتضح في زيادة الاعتمادات المالية المقررة لهما بالموازنة العامة للدولة، بما يُسهم في توفير رعاية صحية متميزة، من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الذي تم إطلاقه مؤخرًا ببورسعيد، وكذلك لضمان تطوير النظام التعليمي، لتنمية قدرات الإبداع والابتكار لدى الطلاب، لافتًا إلى أنَّ الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

سفير أستراليا يشيد بالموازنة المصرية: حققت مؤشرات إيجابية

وأشاد السفير الأسترالي بالقاهرة بالموازنة المصرية، وما حققته من مؤشرات إيجابية، خاصة أنها تستهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتراعي الفئات الأولى بالرعاية عند تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.