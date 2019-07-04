وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان توحيد المبادئ في المسائل المالية بالجهات الإدارية بمختلف المحافظات بحيث يجرى صرف أي مستحقات مالية للعاملين بالجهات المماثلة بالمعايير والإجراءات نفسها، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تعزيز آليات التواصل المباشر والفوري مع ممثلي وزارة المالية بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء المالي بهذه الجهات وتذليل أي عقبات وضمان تنفيذ التعليمات المالية من أجل سرعة ودقة الإنجاز.

إنشاء جروب "واتس آب" لسرعة الرد على المسائل المالية

وأكد عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنشاء مجموعات نوعية عبر تطبيق "واتس آب"، لتيسير التواصل المباشر والفوري مع ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية دون الإخلال بالنظم المتبعة في حماية البيانات والمعلومات؛ حتى يتسنى سرعة الرد على المسائل المالية التي يفحصها ممثلو وزارة المالية سواء مراجعي الحسابات أو المراقبين الماليين؛ بما يضمن توحيد المبادئ والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية الصادرة من قطاع الحسابات والمديريات المالية.

وأضاف أنه عند إنشاء مجموعات "الواتس آب" جرى تقسيم ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية بشكل نوعي؛ حيث جرى تخصيص مجموعة للجهات الإدارية بقطاع التعليم، وأخرى لقطاع الصحة، وهكذا.. موضحًا أن هذه المجموعات تُسهم في سرعة التواصل بين الجهات على مستوى الجمهورية.