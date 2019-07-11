قال الدكتور فخري الفقي عضو اللجنة التنسيقية بالبنك المركزي، إن شهر نوفمبر المقبل سيشهد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح شهدت به المؤسسات المالية الدولية والبنوك العالمية ووكالات التصنيف الائتماني وشركاء مصر من الدول.

وأضاف الفقي، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار" عبر شاشة "النهار"، أن مؤشرات مصر الاقتصادية زادت بشكل كبير بعد تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي، حيث أصبح معدل النمو الاقتصادي أكبر من ضعف ما كان عليه قبل الإصلاح، كما انخفضت معدلات البطالة من 13% حتى باتت تستهدف الحكومة المصرية وصولها إلى 9%، بالإضافة إلى توفير حوالي 750 ألف فرصة عمل.

وتابع الفقي، أنه كان من الواجب تحرير سعر الصرف، لجذب الاستثمار وتحسين وضعية تنافسية السلع المصرية، مشيرًا إلى أن وطأة الغلاء خفت بعد تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي، كما جرى تقليل عجز الموازنة، وتخفيض التضخم ليصل إلى 14.5% العام الماضي، ولفت إلى أن الدولة المصرية تستهدف تقليل معدل التضخم ليصل إلى 11% في العام الحالي.