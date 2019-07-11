ضبطت مباحث مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، شقيقين بعد رصد ترويجهما لأفكار شاذة، وإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتبادل الزوجات.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود تقرير يفيد رصد إدارة التوثيق والمعلومات لإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تروج لـ"تبادل الزوجات" بإحدى قرى مركز المنصورة.

تمكنت قوة من مباحث الدقهلية من ضبط المسؤولين عن الصفحة وهما شقيقين، أحدهما موظف في صيدلية، والآخر بمحل بيع أجهزة الكمبيوتر، وتم رصد مكانهما والقبض عليهما وتحريز أجهزة الكمبيوتر والتليفونات المحمولة الخاصة بهما.

وتبين أنهما يروجان لأفكارهما الشاذة بتبادل الزوجات على صفحات التواصل الاجتماعي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لإتخاذ الإجراءات القانونية، وجار عرضهما على النيابة العامة.