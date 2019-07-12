"الإسكان" تعلن تطوير الطرق المتهالكة في الشروق

أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه جرى رفع كفاءة الأرصفة المتهالكة وطبقة الأسفلت السطحية من الطريق الشرقي حتى منطقة الخدمات بالمدينة، وكذا تنفيذ أعمال المرمات بالطبقة الأسفلتية الرابطة بالطريق الفاصل بين منطقة إسكان المستقبل والاتحاد التعاوني، مضيفاً أنه جار استكمال أعمال رفع كفاءة الطرق تباعاً، في إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة إلى سكان المدن الجديدة.

وفي سياق آخر أعلن المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه جرى افتتاح منفذ نموذجي بالمدينة لتوفير السلع الأساسية من (الخضروات – اللحوم – البقالة - الفاكهة ) بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيراً إلى أنه جرى كتابة لافتات بأسعار السلع المتداولة بالمنفذ، لتوضيح الأسعار للمنتجات كافة، في إطار زيادة الخدمات التي توفرها أجهزة المدن الجديدة لقاطنيها.

وقال رئيس الجهاز: يأتي ذلك في إطار التوجه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير الخدمات الأساسية، وزيادة الخدمات المقدمة لقاطني المدن الجديدة، وكذا توفير السلع بأسعار مناسبة، والاستفادة والاستغلال الأمثل لقطع الأراضي والموارد المتاحة بالمدينة، مضيفاً أنه جرى سحب مساحة من الأراضي التي سبق تخصيصها، تنفيذاً للقرار رقم 269 لسنة 2018 الصادر من جهاز المدينة، لعدم إثبات الجدية في النشاط المخصص لتلك المساحة.