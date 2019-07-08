«المدن الجديدة»: 15% حداً أقصى للزيادة فى تعريفة النقل الداخلى

بدأت أجهزة المدن الجديدة الالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية، بعد ارتفاع أسعار الوقود، حيث وضعت أجهزة المدن آليات الرقابة على النقل الداخلى، وفقاً للتعريفة الداخلية المعلن عنها، وهى زيادة أسعار الخطوط الداخلية بنسبة تتراوح بين 10% و15% بحد أقصى.

وأوضح رؤساء أجهزة مدن «الشروق» و«الشيخ زايد» و«السادات»، و«برج العرب» فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الزيادة لم تتجاوز قروشاً قليلة، وتقوم أجهزة المدن ومجالس الأمناء بدورها فى إحكام الرقابة والمتابعة على المواقف الخاصة بالنقل الداخلى، وأن أى مخالف لتلك الزيادة المحددة يتم إبلاغ المرور فوراً، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده، كما يتم تضافر الجهود بين أجهزة المدن والمحافظات، حيث تقوم المحافظات بتحديد الزيادة الخاصة بالنقل الخارجى من وإلى المدن، والتى لا تزيد على 15% بحد أقصى أيضاً.

قال مصطفى فهمى، رئيس جهاز الشيخ زايد، إن الزيادة بسيطة، حيث أصبحت أجرة النقل الداخلى 2.5 جنيه، بعدما كانت 2.25، ويقوم جهاز المدينة بعمل حملات لمتابعة تنفيذ هذا القرار، وعدم تعرض أى مواطن لخداع أو تلاعب فى أسعار النقل الداخلى.

وأضاف «فهمى» أنه تم التنويه على المواطنين وتعريفهم بالزيادة الجديدة فى التعريفة الداخلية، والتى لا تتجاوز قروشاً قليلة، كما تم التنسيق مع محافظة الجيزة، التى وضعت لوائحها فيما يتعلق بالمواصلات خارج المدينة، وتدرجت الزيادة فى المواصلات خارج المدينة بين 50 قرشاً و75 قرشاً، كحد أقصى، على حسب المسافات التى تقطعها وسائل النقل.

25 قرشاً زيادة فى "الشيخ زايد" ونصف جنيه فى "الشروق".. واستقرار تعريفة الـ"7 راكب" فى "السادات"

من جانبه، قال أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة السادات، إن المدينة تلتزم أيضاً بالزيادة التى تم إعلانها، حيث تم تثبيت سعر تعريفة عربات الـ«7 راكب» كما هى بدون أى زيادة، بينما ارتفعت تعريفات التاكسى بزيادة تقدَّر بـ12% فقط، داعياً أى مواطن يجد زيادة مبالغاً بها وغير تلك التى تم تحديدها، إلى أن يتواصل فوراً مع الجهاز وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أى من لم يلتزم بالتعريفة المعلن عنها.

وأوضح أن تعريفة الأوتوبيسات المكيفة المزودة بـ«الواى فاى» لم تزِد أكثر من 3 جنيهات داخل المدينة، كما تم التواصل مع المحافظات المجاورة، وهى المسئولة عن النقل الخارجى للمدينة مثل المنوفية والجيزة، حيث تقوم بوضع الضوابط الخاصة بها.

وأكد عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة برج العرب، اعتماد التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية، وأن الزيادة تبدأ من 10% لتصل إلى 15% بحد أقصى، على حسب المسافات التى تقطعها سيارات النقل الداخلى فى المدينة. وأضاف «بدوى» أن تذكرة الميكروباص الداخلى كانت تنقسم بين 2 جنيه و3 جنيهات على حسب المسافة، وأصبحت بعد الزيادة 2.5 و3.5 جنيه، وفى المدينة يوجد 100 تاكسى فقط ويتم الالتزام بتعريفة العداد والتى تسير وفقاً لقواعد ثابتة، أما النقل الخارجى بين برج العرب والإسكندرية، فتقوم محافظة الإسكندرية بالرقابة عليها، وكانت 8.75 جنيه قبل الزيادة لتصل لـ10 جنيهات بعد الزيادة.

بينما قال عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن الزيادة المتعلقة بالنقل الداخلى فى مدينة الشروق لم تتجاوز 15%، حيث أصبحت تذكرة الأوتوبيس المكيف المزود بـ«واى فاى» 3.5 جنيه، بعدما كانت 3 جنيهات.