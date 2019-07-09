فيديو.. عمرو أديب يحتفي بالسعودية ويهاجم تركيا ويحذر من سياسات إيران  

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أرقام كارثية.. كشف حساب لاعبي منتخب مصر

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أنقرة تنقب عن الغاز بمياه قبرص.. ومحلل تركي: ورقة ضغط يستغلها أردوغان

أنقرة تنقب عن الغاز بمياه قبرص.. ومحلل تركي: ورقة ضغط يستغلها أردوغان

وزيرة الصحة تشدد على سرعة اعتماد مستشفيات منظومة التأمين الصحي الجديد

وزيرة الصحة تشدد على سرعة اعتماد مستشفيات منظومة التأمين الصحي الجديد

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