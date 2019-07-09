فيديو.. عمرو أديب يحتفي بالسعودية ويهاجم تركيا ويحذر من سياسات إيران  

اقترح الإعلامي عمرو أديب، التشهير بالأشخاص الذين يحصلون على دعم تمويني وهم لا يستحقونه، بكتابة أسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حيث ذكر أنه بعد إجراء عملية تنقية للبطاقات التموينية، تبين أن هناك 60 ألف مواطن حصلوا على دعم تمويني ويمتلكون سيارات فارهة، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "أديب"، أن تاريخ مصر في الفشل الاقتصادي له علاقة كبيرة بالهدر وذهاب الدعم إلى غير مستحقيه، إذ ليس من حق أي شخص أن يأخذ التموين ويعطيه لغيره، وقال إن مواطنين يحصلون على التموين وفاتورة الكهرباء لمنازلهم لا تقل عن 1200 جنيه شهريًا، "بصراحة حاجة تنقط"، على حد قوله.

وعلى الجانب العربي، قال عمرو أديب، إن الهيئة العربية للترفيه بالمملكة العربية السعودية أطلقت مبادرة "أنا عربية" وهي عبارة عن أكبر معرض وبازار للمشغولات، وتضم 200 عارضة، 100 منهم سيتم اختيارهم من السعودية، و100 من الدول العربية، موضحًا أن موسم الرياض الترفيهي هذا العام ناجح بكل المقاييس.

وأضاف "أديب، أن المملكة العربية السعودية أنفقت مليار ريال على فعاليات موسم الرياض الترفيهي، وهناك إقبال كبير على حضور الحفلات والعروض الفنية، مؤكدًا أن مبادرة "أنا عربية" فرصة جيدة للفتيات العربيات، مناشدًا المصريات اللاتي لديهن مشغولات أن يتقدموا للمسابقة، وسيتم إطلاق موقع إليكتروني للتقديم للمسابقة بعد أسبوع.

وعلى الجانب المحلي، احتفى الإعلامي بمنال الغندور، برئيسة مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وثمن دورها على الهواء، بعد تخفيها كمواطنة بين الركاب للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بعد تحريك أسعار الركوب، ساخرًا : "سائقي سيارات الأجرة في ميت غمر بيوزعوا صورة منال الغندور على بعض عشان يحاسبوا لو ركبت معاهم".

ووصف "أديب"، رئيسة مدينة ميت غمر بـ "سيدة بـ 100 راجل" و نموذج لمسؤول المحليات الذي يجب أن نبحث عنه، حيث تسحب رخصة السائقين المخالفين للتعريفة.

بينما على الجانب الدولي، قال أديب، إنه أصبح معلومًا أن تركيا تنقل مقاتلي داعش من سوريا والعراق إلى ليبيا عبر شركات طيران تركية، وهناك تخوفات من قيام الدواعش الذين سيصلون إلى ليبيا بالتواصل مع الدواعش الموجودون في مصر، خاصة وأنهم في حاجة إلى مدد، موضحًا أن ليبيا تعد المورد المجاني للبترول لتركيا، ولهذا يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسيطرة عليها.

وأكد الإعلامي، أن التوسع التركي يجب أن يتم وضع حل له، كون المنطقة العربية مليئة بالتوتر ، "البلد مش ناقصة بصراحة"، مناشدًا المصريين الذين ينون السفر لتركيا للسياحة بالإقلاع عن هذه الفكرة، "بلاد الله واسعة.. هما بيدونا دواعش وإحنا نديهم فلوس.. مينفعش"، موضحًا أن تركيا تعتبر ليبيا مورد البترول الرئيسي لها، حيث تحصل منه مجانًا، مشددًا على ضرورة التعامل مع التوسع التركي وإيجاد الحلول له.

كما تناول الإعلامي عمرو أديب، ملف إعلان إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، حيث ذكر أن إيران رأت أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، كما أن إيران تحتاج إلى 1000 كيلو يورانيوم مخصب بنسبة 90% حتى تنتج قنبلة نووية، "العالم مقلوب بسبب اللي إيران بتعمله.

وأضاف أن أمريكا وإيران يعملان على الوصول إلى حافة الهاوية، والخطر الإيراني في المنطقة العربية أصبح واضحًا، وليس وهمًا.