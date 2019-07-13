مايان السيد ويوسف شريف رزق الله أبرز تريندات "جوجل"

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مايان السيد

كشفت الفنانة مايان السيد، تفاصيل مشاركتها في فيلم "حرب كرموز"، مع النجم أمير كرارة، والنجمة غادة عبدالرازق، مشيرةً إلى أنها وافقت على الفور، عندما أخبرها المخرج بيتر ميمي بمشاركة "كرارة".

وأضافت مايان، خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر": "بيتر ميمي قالي بثق فيكي، وعملنا بروفات كتير، واتدربت على اللكنة الإسكندرانية القديمة".

مايان السيد عن مشاركتها في "حرب كرموز": "وافقت عندما علمت بوجود كرارة"

كشفت الفنانة مايان السيد، كواليس مشاركتها في مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، مع الفنان علي ربيع، والذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي.

وقالت "مايان"، خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر": "فجأة لقيت شركة الإنتاج بتكلمني، وقالولي علي ربيع عايزك، فانا استغربت وقلت هو بنفسه هيكلمني؟!".

مايان السيد عن مشاركتها في "فكرة بمليون جنيه": "علي ربيع كلمني بنفسه"

يوسف شريف رزق الله

حالة من الحزن والصدمة سيطرت على الوسط السينمائى مع رحيل الناقد يوسف شريف رزق الله، المدير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى، والذى لعب دوراً هاماً على مدار مشواره فى إثراء الثقافة السينمائية.

سينمائيون عن يوسف شريف رزق الله: فقدنا معلماً وعاشقاً مثقفاً للسينما

ابتسامة محببة لم تفارق وجهه على مدار 77 عاماً عاشها فى عالمنا. فى أحلك الظروف، وسط أقسى التجارب، وفى محنة المرض حتى اللحظات الأخيرة، ظل محافظاً على رباطة جأشه، ولكن خبر الرحيل وقع كصاعقة مدمرة على رؤوس محبيه وتلاميذه فى الوسط السينمائى وخارجه، ولكنه سيظل حاضراً فى مؤسسة سينمائية كاملة حملت اسم «يوسف شريف رزق الله» كانت بمثابة بوابة أمام جيل كامل لتذوق فن السينما.

يوسف شريف رزق الله.. رحيل "ناقد حقيقى"

المشهد الأخير نوفمبر 2018، افتتاح الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائى، تصفيق يدوى لدقائق متواصلة فى فضاء القاعة الكبيرة بمجرد أن ينطلق اسمه، يقف الجميع تقديراً لكبيرهم الذى علمهم السينما، يقطع خطوات قليلة بجسده الضئيل الذى أنهكه المرض، يقف فى بؤرة الضوء للمرة الأولى، يتلقى قدراً كبيراً من المحبة يليق بأسطورة فى عالم السينما، يفتح ذراعيه على مصرعهما وكأنه يحتضن العالم بين ضفتيهما، لم يكن يعلم أحد أنه الوداع الأخير، حيث لم يمر سوى أشهر قليلة بعدها استطاع فيها المرض الذى قاومه لسنوات أن يغتال جسده، ليرحل يوسف شريف رزق الله عن عمر يناهز الـ77 عاماً، قضى ما يجاوز النصف قرن منها فى محراب السينما.

بروفايل: يوسف شريف رزق الله.. "العراب"

قبل حوالي 39 عاما، توطدت علاقتهما، حيث تشاركا في إطلاق واحدا من أهم البرامج التلفزيونية عام 1980، حيث ظل "نادي السينما" علامة مميزة بشدة في تاريخه حتى الآن، والذي تشاركت فيه الإعلامية الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام السابقة، مع الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي وافته المنية، صباح اليوم.

وزيرة الإعلام السابقة عن يوسف شريف رزق الله: فقدنا موسوعة لا مثيل لها

نعى الناقد رامي عبد الرازق، الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، والذي وافته المنية، اليوم الجمعة.

وقال "عبد الرازق"، لـ"الوطن": "لا أستطيع وصفه بالناقد الفني فقط، ولكنه يعتبر الناشط السينمائي الذي أثرى الحياة السينمائية بثقافته وعلمه وجهده".

رامي عبد الرازق: يوسف شريف رزق الله منع حدوث فجوة في جماهيرية السينما

برامج عدة تعتبر علامة في تاريخ البرامج الفنية، شكلت جيلا كاملا سينمائيا، قدمها الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، على مدار مسيرته المهنية التي انتهت برحيله عن عالمنا، اليوم، بعد صراع مع المرض.

نادي السينما وأوسكار.. برامج فنية قدمها يوسف شريف رزق الله

أبدى الناقد الفني طارق الشناوي، تأثره الشديد بـ رحيل الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

طارق الشناوي: سنرد الجميل لـ يوسف شريف رزق الله في "القاهرة السينمائي"